РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемую в краже денежных средств из квартиры на улице Генерала Стрельбицкого, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 43-летнего уроженца Калужской области, проживающего на территории округа, о том, что его знакомая из квартиры на улице Генерала Стрельбицкого похитила денежные средства. Общая сумма материального ущерба составляет более 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана 47-летняя местная жительница, у которой изъяты похищенные деньги. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.