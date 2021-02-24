РИАМО - 24 фев. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий штрафы за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции и других силовых органов на массовых акциях, передает Федеральное агентство новостей.



Закон был принят Госдумой 10 февраля и одобрен Совфедом 17 февраля.



«Если участник не будет повиноваться правоохранителям во время митинга, он получит штраф до 4 тысяч рублей или 120 часов ареста», — говорится в сообщении.



Штрафы для граждан за повторное нарушение составят от 10 до 20 тысяч рублей.