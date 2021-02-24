РИАМО - 24 фев. Железнодорожники убрали неисправный электропоезд с путей на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) и вводят в график движение поездов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦППК.

Ранее пригородные электрички в сторону Москвы от Сергиева Посада и Александрова задерживались из-за незапланированной остановки пригородного поезда на перегоне Софрино — Пушкино.

«Остановившийся поезд убран с путей, совместно с МЖД принимаем меры для ввода в график задержанных электропоездов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поезд был убран в 10:10.