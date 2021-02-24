РИАМО - 24 фев. За последние сутки в столице выздоровели еще 1719 Covid-пациентов после прохождения соответствующего лечения, сообщает московский оперштаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 889 356», - говорится в сообщении.

Также за сутки госпитализирован 551 человек, скончались 43 коронавирусных больных.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС.

За все время пандемии в Москве выявили 972 172 случая заражения коронавирусом, скончались 14 874 пациента.

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24 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.

- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.