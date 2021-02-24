РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В городском округе Мытищи людям с ограниченными возможностями рассказали об истории праздника - Дня защитника Отечества, сообщается на сайте администрации горокруга.

Ежегодно в России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. В преддверии праздника сотрудники библиотеки №1 провели в Мытищинском центре реабилитации инвалидов «Мечта» арт-час.

«В ходе мероприятия слушатели узнали об истории праздника, знаменитых русских полководцах и советских военачальниках, а также о важнейших победах нашей страны. Специально для присутствующих библиотекари показали отрывки из легендарного фильма «Офицеры» и тематические видеосюжеты. Особенный настрой был создан с помощью стихов и песен», - говорится в сообщении.

В завершение встречи для людей с ограниченными возможностями здоровья был проведен мастер-класс. Своими руками они создали яркие поделки с использованием различных художественных материалов.