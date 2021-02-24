РИАМО - 24 фев. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый конкурс в преддверии Международного женского дня, в котором можно выиграть наборы книг от издательства «Эксмо».

Четверых победителей выберут случайным образом 2 марта. Вместе с ними по набору книг получат четверо их друзей.

Для участия в конкурсе нужно выложить скриншот сторис о конкурсе с официальной страницы РИАМО в Instagram и отметить @riamo.ru, @read_action и друга, который получит такой же набор книг.

Приз будет доставлен победителям бесплатно по Москве и Подмосковью.

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