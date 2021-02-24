РИАМО - 24 фев. Мобильные пункты вакцинации от коронавируса заработали в московских торговых центрах «Ривьера» и «Гагаринский», говорится в сообщении пресс-службы комплекса социального развития столицы.

«Для того, чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек, мы регулярно меняем местоположение и увеличиваем количество выездных бригад. Начиная с сегодняшнего дня, прививку от Covid-19 можно сделать еще в двух торговых центрах – «Ривьера» и «Гагаринский», – сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в торговых центрах Columbus и «Калейдоскоп». Это связано с высоким спросом граждан на прививку в данных ТЦ.

Полный список пунктов вакцинации от коронавируса опубликован на сайте.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник V» бесплатно и исключительно добровольно. При себе нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС.

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Текстовая трансляция

24 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.

- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.