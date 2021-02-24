РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с заместителем главы администрации Балашихи Михаилом Объедковым, депутатом горсовета Антоном Орешковым принял участие в торжественных митингах, прошедших на территории бывшего военного городка - микрорайона Заря и поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

В ходе мероприятия присутствующие возложили цветы к памятнику «Защитникам воздушных рубежей Отечества», мемориалу в сквере Героев и бюсту Героя Советского Союза Павла Батицкого, почтив память героев Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов.

«Сегодня мы выражаем благодарность фронтовикам и труженикам тыла, чьи боевые, трудовые свершения заслуживают восхищения и глубокого уважения. Говорим спасибо ветеранам военной службы и действующим боевым офицерам, кто в мирное время продолжает защищать нашу Родину, сохраняет наши жизни», - сказал Ефимов.

Он пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости и успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения.

Председатель Объединенного совета ветеранов Алексей Дедов поблагодарил депутатов за поддержку организации и участие в жизни микрорайона.

«На мемориале в сквере Героев высечены имена 44 героев Советского Союза, социалистического труда, Российской Федерации, жителей Балашихи, микрорайона Заря, наших земляков. Это наша дань героям, кто и в боевое, и в мирное время всего себя отдавал отчизне. И потому мы вновь и вновь приходим сюда, возлагаем цветы, вспоминаем и верим, что новое поколение мальчишек и девчонок будет так же преданно любить свою Родину», - подчеркнул Дедов.

От председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова Ефимов передал слова приветствия ветеранам, вручил знак регионального парламента «За труды» активисту микрорайона Заря Виктору Гуцулу и памятные подарки членам организации.