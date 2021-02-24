РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В среду культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 12:00 состоится литературное путешествие, посвященное 235-летию Вильгельма Гримма. В 15:00 «Истоки» - лекция, посвященная Власьеву дню. Этот славянский праздник происходит от имени святого Власия Севастийского, которому наши предки молились о сбережении домашнего скота, благополучии в семейной жизни и хозяйственных делах», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram.