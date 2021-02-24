РИАМО - 24 фев. За последние сутки в Москве выявили 1417 новых случаев Covid-19, всего в городе зафиксировали 972 172 случая инфицирования, сообщает столичный оперштаб.
При возникновении любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.
В мегаполисе, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, нужно соблюдать масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужно надевать в общественном транспорте, торговых центрах, аптеках, магазинах и других общественных местах.
В городе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.
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24 ФЕВРАЛЯ
- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.
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