РИАМО - 24 фев. За последние сутки в Москве выявили 1417 новых случаев Covid-19, всего в городе зафиксировали 972 172 случая инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

При возникновении любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

В мегаполисе, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, нужно соблюдать масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужно надевать в общественном транспорте, торговых центрах, аптеках, магазинах и других общественных местах.

В городе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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24 ФЕВРАЛЯ

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.