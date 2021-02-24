РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В поселке Быково подмосковного Подольска управляющая компания ликвидировала в кратчайшие сроки аварию в многоквартирном доме, из-за протечки вода попала в электрощиток и розетки, сообщил депутат горсовета Евгений Лукошников

«С просьбой о помощи обратился ветеран, жительница поселка Быково. Она живет на последнем этаже многоквартирного дома, где образовалась протечка. Вода попала в электрощиток и розетки. В кратчайшие сроки авария была ликвидирована управляющей компанией «Водоканал», - написал Лукошников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он выразил благодарность ремонтной бригаде за качественную работу в непростых погодных условиях.