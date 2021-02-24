РИАМО - 24 фев. Обвиняемого в убийстве мужчины на западе столицы по решению суда заключили под стражу, он частично признал вину, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, 21 февраля 2021 года на лестничной площадке жилого дома, расположенного по улице 26-ти Бакинских Комиссаров, обнаружено тело мужчины 1967 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений в области головы и тела», — сказала Иванова.

По подозрению в убийстве задержан москвич 1975 года рождения. Мужчина в ходе допроса частично признал свою вину в данном преступлении. Задержанному было предъявлено обвинение.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. На сегодняшний день специалисты проводят следственные действия.