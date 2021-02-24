РИАМО - 24 фев. Хозяйственная постройка загорелась на территории ресторана «Причал», который находится в деревне Жуковка Одинцовского городского округа, сообщает ТАСС.

«Поступило сообщение о пожаре в ресторане «Причал» на Ильинском шоссе. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит деревянное строение на площади 60 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Согласно источнику, не исключена угроза перехода огня на два рядом стоящих строения, находящихся под одной крышей.

Ресторан принадлежит известному предпринимателю и первому российскому ресторатору Аркадию Новикову.