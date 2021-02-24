РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Процент сбора за услуги ЖКХ в подмосковных Люберцах на 18 февраля составил 72%, сообщила в понедельник начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Процент сбора на 18 февраля за услуги ЖКХ составил 72%», - сказала Мотыль.

Она добавила, что с 15 по 18 февраля от жителей поступило 15 обращений. Из них семь касались задолженности по оплате услуг ЖКХ, три - передачи показаний по приборам индивидуального учета.

«В Едином платежном документе за февраль, который жители получат в начале марта, отдельным абзацем укажут сроки передачи показаний приборов индивидуального учета», - заключила Мотыль.