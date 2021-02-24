РИАМО - 24 фев. В Орехово-Зуевском городском округе полицейские задержали гадалку, которую подозревают в серийном мошенничестве, злоумышленница находится под стражей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

53-летняя жительница Ставропольского края подозревается в совершении преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

«Установлено, что злоумышленница на улице Мадонская подошла к 72-летней местной жительнице и попросила отдать ей ненужные старые вещи. Пенсионерка согласилась и пригласила незнакомку к себе домой», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Далее мошенница представилась целительницей и рассказала о том, что на женщину наложен «сглаз». Для того, чтобы его снять, пенсионерке нужно было собрать в платок деньги и ювелирные украшения, на которые гадалка будет молиться.

После того, как гостья похитила драгоценности из свертка, она сказала, что его нужно спрятать под подушку и не разворачивать до следующего дня. Далее пенсионерка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Общий материальный ущерб составил 160 тысяч рублей.

Петрова отметила, что подозреваемую задержали после изучения записи камер видеонаблюдения. Во время обыска места ее временного проживания, похищенное было обнаружено и изъято. Установлена также причастность аферистки к аналогичному преступлению, сумма ущерба которого составила 60 тысяч рублей.