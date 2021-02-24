РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В городском округе Мытищи в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь», сообщается на сайте администрации горокруга.

Торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества в Мытищах начались с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь». В мероприятии принял участие глава Мытищ Виктор Азаров и депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев.

«Азаров поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества, отметив, что нынешнее поколение достойно продолжает воинские традиции своих дедов и отцов. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику и почтили память павших бойцов минутой молчания», - говорится в сообщении.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын, депутат совета депутатов Михаил Мурзаков, представители ветеранских, молодежных и общественных организаций.