РИАМО - 24 фев. Сотрудники прокуратуры организуют проверку по факту пожара в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск, в котором погибли три человека, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

Возгорание в частном доме случилось около 4 часов утра в среду. После тушения были найдены тела 43-летнего мужчины и его детей. По предварительным данным, причиной возгорания в доме мог стать неисправный удлинитель, подключенный к обогревателю.

«Прокуратура Московской области поручила Солнечногорской городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром в деревне Лугинино», — говорится в сообщении.

По поручению прокурора Подмосковья Сергея Забатурина на место трагедии выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.

Также по данному факту проверку организовал следственный отдел по Солнечногорску ГСУ СК России по региону.