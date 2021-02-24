РИАМО - 24 фев. Сотрудники прокуратуры организуют проверку по факту пожара в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск, в котором погибли три человека, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.
Возгорание в частном доме случилось около 4 часов утра в среду. После тушения были найдены тела 43-летнего мужчины и его детей. По предварительным данным, причиной возгорания в доме мог стать неисправный удлинитель, подключенный к обогревателю.
«Прокуратура Московской области поручила Солнечногорской городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром в деревне Лугинино», — говорится в сообщении.
По поручению прокурора Подмосковья Сергея Забатурина на место трагедии выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.
Также по данному факту проверку организовал следственный отдел по Солнечногорску ГСУ СК России по региону.
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