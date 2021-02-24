РИАМО - 24 фев. Снегопад и метель в Московском регионе 25 февраля сменятся ледяным дождем, также прогнозируется туман с сильным ухудшением видимости, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ближайшие сутки погода будет определяться прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого снеговыми тучами и смягчением мороза в ночь до минус 5-10 градусов.

«Особенно сложная погода ожидается в четверг, 25 февраля. В период с 6 до 9 часов утра прогнозируется сильный снегопад с ухудшением видимости до 1 километра, который кратковременно сменится на ледяной дождь с гололедом», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в регионе выпадет до 13 миллиметров осадков или более 35% от всей месячной нормы. После полудня наступит оттепель. Она связана со вторжением очень влажного атлантического воздуха. Ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 метров.

«Это ниже летных минимумов погоды, а значит, грозит сбоями в авиационном сообщении. При этом ледяная корка растает», — заключил синоптик.

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