РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Мошенники предлагают жителям подмосковного Подольска приобрести фиктивные препараты от коронавирусной инфекции, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В интернете стали появляться многочисленные объявления о продаже «чудо-средства» от коронавируса. Мошенники обещают доверчивым гражданам то, что не смог создать еще ни один ученый в мире: лекарство от всех болезней. Часто предложения купить подобные лекарства рассылают с помощью мессенджеров и соцсетей. Иногда мошенники даже обходят квартиры и предлагают купить неработающие средства. Помните, что от коронавируса можно вылечиться только с профессиональной помощью врачей. Никаких секретных препаратов не существует», - говорится в сообщении.

В соцсетях и на мошеннических сайтах часто предлагают купить маски, перчатки, антисептики и даже различные препараты с предоплатой. При заказе необходимо более подробно изучить информацию о продавце и убедиться в его надежности.

«Из-за коронавируса люди проводят больше времени дома, а значит, преступникам тяжелее проникать в квартиры. Но домушники придумали новый способ обмана. Они предлагают взять анализы, провести дезинфекцию или даже сделать прививку на дому. Мошенники не только возьмут деньги за фиктивные услуги, но и могут украсть все ценные вещи из квартиры. Сдать анализы и сделать прививку можно абсолютно бесплатно в поликлинике или в выездном пункте вакцинации», - заключается в материале.