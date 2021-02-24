РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе для предотвращения и возможного устранения аварий на сетях работали 27 аварийных бригад, сообщил в понедельник замглавы администрации округа Василий Власов.

«В связи с понижением температуры на минувшей неделе у нас все службы работали в повышенном режиме готовности. Сформировали 27 аварийных бригад, в их составебыли 190 человек. Благодаря этому удалось не допустить аварийных отключений водо-, электро- и теплоснабжения», - сказал Власов.

Он добавил, что в ЕДС ЖКХ округа за неделю поступило свыше пяти тысяч обращений. Основные вопросы касались обслуживания домов и работы МособлЕИРЦ.

Власов уточнил, что за неделю по вопросам уличного освещения поступило 17 обращений, их отработали в срок.

«Из 2 102 многоквартирных домов в Люберцах 916 имеют жесткую кровлю. Есть бригады, работают 15 автовышек, благодаря этому уже 75% кровель расчистили от наледи и сосулек», - заключил Власов.