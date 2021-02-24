РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В малом зале ДК «Яуза» городского округа Мытищи 23 февраля прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, сообщается на сайте администрации горокруга.

Зал был полон, зрителями в основном были представители сильной половины человечества: ветераны, участники боевых действий, военнослужащие, юнармейцы. Для них был показан большой праздничный концерт.

«Мы отмечаем праздник мужества, доблести, чести. День, когда мы вспоминаем победы нашей армии. Мы все в долгу перед военным поколением, которое не только освободило мир от фашистских захватчиков, но и восстанавливало нашу страну из руин. Сегодняшнее поколение – курсанты, юнармейцы, солдаты-срочники – должно сделать все возможное, чтобы сохранить то, что было восстановлено нашими предками, и не допустить повторения той страшной войны», – сказал депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев.

Мероприятие стало признанием в любви защитникам Отечества, в их адрес со сцены звучали добрые слова поздравлений и пожеланий.

«23 февраля – один из самых важных праздников для нашей страны. Он олицетворяет связь поколений, признание заслуг российского воинства перед Родиной и глубочайшее уважение народа к людям, которые всегда готовы встать на защиту нашей Родины», – отметил первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын.

Фомичев вручил сотрудникам учреждений культуры награды Мособлдумы, а глава городского округа Виктор Азаров и депутат совета депутатов Михаил Мурзаков отметили благодарственными письмами и грамотами всех тех, кто стоит на страже покоя Родины, занимается патриотическим воспитанием молодежи, является активным участником ветеранского движения.

«Нельзя не вспомнить о молодых ребятах, которые проходят службу сегодня. Верю, что они справляются не хуже, чем наше поколение, но надеюсь, им никогда не доведется показывать свою доблесть в бою. Сегодня желаю всем нам мирного неба над головой», – сказал Мурзаков.