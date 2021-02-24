РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Полицейские Подольска задержали 23-летнего приезжего из Республики Чувашия, подозреваемого в попытке кражи товаров со склада, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный пытался похитить товары со склада фирмы в деревне Коледино микрорайона Львовский. Общая сумма материального ущерба составила более 97 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего уроженца Республики Чувашия, у которого изъяли похищенное имущество. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу)», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.