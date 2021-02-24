РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открыт в гипермаркете «Глобус» подмосковной Балашихи в среду до 19:00, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

«24 февраля с 15:00 до 19:00 будет работать мобильная бригада по вакцинации от коронавируса в гипермаркете «Глобус» по адресу: шоссе Энтузиастов, 48. Не забудьте с собой взять паспорт и полис ОМС», - говорится в сообщении.

Еще два мобильных пункта работают в торговых центрах Балашихи. В «Светофоре» пациентов принимают по субботам с 10:00 до 15:00, а в ТРЦ «Новоизмайловский» - по вторникам и средам с 15:00 до 20:00.

Стационарные точки вакцинации работают в поликлиниках №№1, 2, 3, 5, 6, 11, 14 и в доме №5 по Шестой улице. Время работы медкабинетов в будние дни - с 8:00 до 20:00 часов, в выходные - с 8:00 до 14:00. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, на приеме у терапевта или по телефону 122.

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24 ФЕВРАЛЯ

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