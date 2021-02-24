РИАМО - 24 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС о привлечении ООО «Электронприбор» к административной ответственности по факту сговора на торгах, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного органа.

Ранее по результатам анализа материалов, представленных ПАО «Россети» в отношении ООО «Электронприбор» и ООО «АбриКом», было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Управление признало «Электронприбор» нарушителем антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», — говорится в сообщении.

Фирму оштрафовали на сумму более 2 миллионов рублей. Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд, который отказал ему в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления областного УФАС.