РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Глава Подольска Николай Пестов поздравил с Днем защитника Отечества коллектив окружного военного клинического госпиталя.

«Накануне Дня защитника Отечества поздравили коллектив окружного военного клинического госпиталя. Его сотрудники неоднократно с честью проходили нелегкие испытания, возвращая защитников Родины в строй и вновь проявили самоотверженность в период борьбы с коронавирусной инфекцией, трудились не только в Подольске, где министерством обороны России в короткий срок был построен и развернут современный госпитальный инфекционный центр, но и в других регионах страны», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что более трети прошедших лечение в госпитале с диагнозом Covid-19 – гражданские лица. Высокопрофессиональный коллектив во главе с Евгением Долговым сделал максимум возможного и для того, чтобы лечившиеся ветераны Великой Отечественной войны и военной службы вернулись к активной жизни.

«Выражаю глубокую благодарность всем сотрудникам окружного военного госпиталя – десятилетия они вносят значимый вклад в дело обеспечения обороноспособности нашей страны. Ведь без здоровых, готовых к службе солдат и офицеров управлять современной техникой, поддерживать должный моральный уровень в воинских коллективах, а следовательно, обеспечить защиту Отечества – невозможно», – добавил Пестов.