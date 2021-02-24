РИАМО - 24 фев. 30 МФЦ Московской области начали оформлять права не только на недвижимость Подмосковья, но и на объекты в других регионах, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Для того, чтобы сделать оформление прав на недвижимость еще удобнее, мы расширили возможности подмосковных МФЦ. Теперь заявители могут зарегистрировать права и поставить на кадастровый учет недвижимость, расположенную в других регионах, и не тратить время на поездку», – отметил министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар.

Услуга доступна в 30 подмосковных центрах «Мои Документы», получить ее может любой гражданин вне зависимости от места прописки.

Раньше жители Подмосковья могли оформить право на недвижимость в другом регионе только в офисах Кадастровой палаты Московской области, на сайте Росреестра или в МФЦ того региона, где находится регистрируемый объект.

Чтобы получить услугу, необходимо воспользоваться сервисом предзаписи на региональном портале. Список МФЦ региона, где можно получить услугу Росреестра, доступен по ссылке.

Услугу по признанию банкротства можно получить в 126 МФЦ Подмосковья>>