РИАМО - 24 фев. В текущем году в столице планируют начать реставрацию Дома-музея писателя Александра Островского, где он прожил до 1826 года, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Дом-музей Островского на Малой Ордынке — характерный образец небольшого деревянного московского особняка XIX века. В 1970-х годах в нем проводили масштабную реставрацию. Нынешние восстановительные работы коснутся всех деревянных элементов здания. Исторический сруб будут перебирать и реставрировать», — сказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что специалистам предстоит воссоздать по сохранившимся образцам окна и двери, привести в порядок стены, полы и потолки.

Реставраторам предстоит укрепить и кирпичную кладку фундамента. Деревянные элементы планируется покрыть антисептиком, который защитит их от негативного воздействия окружающей среды. В рамках реставрационного проекта восстановлению подлежит и штукатурное покрытие стен первого этажа.

Двухэтажное деревянное здание в стиле классицизм располагается в районе Замоскворечье по адресу: улица Малая Ордынка, дом 9/12, строение 6. Дом построили в 1822 году, перестройка выпала на рубеж 1870–1880-х годов. Таким образом, до современников дошло двухэтажное деревянное строение на кирпичном фундаменте.

В советское время в здании располагались коммунальные квартиры, после его передали Государственному центральному театральному музею имени А. А. Бахрушина, а уже в 1984 году здесь открылся музей писателя.

Сохранение и восстановление памятников архитектуры в столице представляет собой важнейшее направление в работе ведомства. С 2011 года в мегаполисе отреставрировали свыше 1,5 тысячи объектов культурного наследия, из которых 117 — в прошлом году.