РИАМО - 24 фев. Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он уточнил, что худший этап, связанный с пандемией, уже пройден. Сейчас врачи знают об инфекции гораздо больше, чем в начале 2020 года.

«Вирус как таковой останется среди людей, при этом отпадет нужда в ограничительных мерах», — считает Клюге.

По его словам, невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в дальнейшем.

В России выявили за все время пандемии более 4,1 миллиона случая заражения Covid-19.

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24 ФЕВРАЛЯ

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.