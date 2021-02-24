РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с заместителем главы администрации Балашихи Михаилом Объедковым, депутатами горсовета, кадетами и юнармейцами школ №№4 и 8, волонтерами Победы принял участие в митинге в честь Дня защитника Отечества у стелы Победы в микрорайоне Керамик, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Уважаемые жители Балашихи, дорогие ребята, символично, что первый праздник, который мы встречаем после пандемии - это 23 февраля. День, посвященный подвигу русского солдата. Сегодня мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны, благодарим ветеранов военной службы, действующих офицеров, кто продолжает нести службу и защищать нашу Родину. Желаю вам здоровья, успехов и мирного неба над головой», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил ребят из патриотических объединений за сохранение традиций и волонтерскую помощь, которую они оказывают фронтовикам и пенсионерам Балашихи.

В митинге приняли участие более 50 человек. Присутствующие почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне и локальных войнах и возложили цветы к стеле Победы.

Депутат совета депутатов Сергей Степашин отметил вклад жителей микрорайона Керамик в Победу над фашизмом.

«На памятнике высечены имена 277 жителей поселка Кучино (ныне - микрорайон Балашихи - ред.), работников Кучинского кирпичного завода Балашихи, ушедших на войну. Благодаря этим героям и миллионам наших солдат, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной, вот уже 75 лет мы живем в мире», - подчеркнул Степашин.

Директор школы №8 Тамара Волошина отметила важность развития патриотического движения в школах городского округа и проведение подобных мероприятий с участием учащихся и их родителей.

«Ветераны давно уже стали желанными гостями в нашей школе. Ребята ждут этих встреч, готовят подарки и поздравления. На конкретных историях из жизни фронтовиков, их трудовых и боевых подвигах учащиеся познают такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отчизне», - заключила Волошина.