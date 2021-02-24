РИАМО - 24 фев. Актера театра и кино Дмитрия Писаренко нашли мертвым в квартире в Москве, причина смерти пока неизвестна, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что 61-летний артист перестал выходить на связь с родственником. Тогда мужчина приехал к артисту домой, но дверь ему никто не открыл.

«Родственник актера позвонил в полицию. Правоохранители вскрыли замок и обнаружили тело артиста», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Причина смерти артиста пока неизвестна.

Писаренко играл в фильмах «Ревизор», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Золото».​