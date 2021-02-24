РИАМО – 24 фев. За прошлый год государственный долг Российской Федерации вырос до 18,99 триллиона рублей, сообщает Газета.ru.

Согласно данным Счетной палаты РФ, государственный долг страны вырос на 39,9%, что в денежном эквиваленте составляет более чем 5,4 миллиарда рублей. Таким образом, госдолг представляет собой 17,8% от ВВП страны.

«Как указывает Счетная палата, за 2019 год госдолг вырос на 7,8% или 976 миллиарда рублей, а его объем составил 13,56 триллиона рублей или 12,3% ВВП», – говорится в сообщении.

В настоящее время внутренний долг страны вырос на 45,4% или 4,6 триллиона рублей и достиг отметки в 14,791 триллиона рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 миллиарда долларов или на 3,5% — до 56,8 миллиарда долларов.​