РИАМО - 24 фев. Пригородные электрички задерживаются на Ярославском направлении Московской железной дороги в сторону Москвы из-за внеплановой остановки поезда, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

«На Ярославском направлении из-за незапланированной остановки пригородного поезда на перегоне Софрино-Пушкино в пути задержаны несколько дальних электропоездов (от Сергиева Посада и Александрова) в сторону Москвы», — говорится в сообщении.

Железнодорожники принимают все меры по восстановлению графика.