РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В Подмосковье, в том числе и в Люберцах, возросло количество пожаров с погибшими, сообщил в понедельник начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Отмечается рост пожаров с погибшими в Московской области. На минувшей неделе мы выезжали на тушение пожара, где тоже был погибший», - сказал Иванов.

Он призвал принять меры и провести совещание по данному вопросу с участием экстренных служб и силовых ведомств.

Глава Люберец Владимир Ружицкий поручил своему заместителю Михаилу Криворучко подготовить заседание комиссии по ЧС с анализом по каждому случаю смерти в пожаре и разобрать ситуации.