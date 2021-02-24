РИАМО - 24 фев. За 11 месяцев прошлого года средняя зарплата в Москве увеличилась на 6,1%, составив 95,7 тысячи рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Больше всего средняя зарплата выросла у медицинских работников и специалистов в сфере социальных услуг, рост составил 14,9%.

«По итогам 2020 года поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет Москвы увеличились на 11,2%, по сравнению с 2019 годом, и составили 1 триллион 155,2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса повлияла на динамику поступлений от НДФЛ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первом квартале они выросли на 23,3%, а затем снизились на 14,7%. С июля по декабрь прошлого года в столичный бюджет поступило 688,8 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем за такой же период 2019 года.

В 2021 году ожидается продолжение восстановительного роста экономики, увеличение объема инвестиций и количества рабочих мест.

«Прогноз социально-экономического развития города на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов предполагает в среднесрочной перспективе повышение уровня номинальной заработной платы на 5,9-7 процентов в годовом выражении», — отметила министр правительства Москвы, глава департамента финансов Елена Зяббарова.