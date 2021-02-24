РИАМО - 24 фев. В Богородском городском округе возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех членов семьи в результате пожара, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

При ликвидации пожара в одном из частных домой в деревне Пешково, где проживала семья с тремя несовершеннолетними детьми, 22 февраля обнаружили тела двух взрослых и двух детей. В больницу была госпитализирована 8-летняя девочка.

«Следственным отделом по городу Ногинску ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.