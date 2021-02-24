РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. В Балашихе жители старше 65 лет смогут продолжить занятия плаванием и лечебной физкультурой в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Занятия плаванием по губернаторской программе «Активное долголетие» проводятся в пяти физкультурно-оздоровительных комплексах Балашихи: в микрорайонах Дзержинского, Балашиха-2, Заря, Железнодорожный и Керамик, утренние и дневные часы – на выбор. Занятия лечебной физкультурой проводят по двум адресам: в центре социального обслуживания населения на улице Свердлова, 9 и в микрорайоне Железнодорожный на Новой улице, 24», – говорится в сообщении.

Перед тем, как приступить к занятиям, необходимо взять справку, подтверждающую прохождение вакцинации от коронавируса, либо справку о наличии антител.