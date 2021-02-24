РИАМО - 24 фев. В Московской области появится сеть мотелей для дальнобойщиков, ее создаст компания Ivashkevcih Hospitality, сообщает РИА Недвижимость.

Ранее сеть мотелей инвестор хотел построить в Башкирии, однако после разногласий с местными властями проект перенесли в Подмосковье.

«Мы нашли площадку на Горьковском шоссе в районе Балашихи и готовимся к пилотному запуску проекта. В настоящее время идет согласование с инженерными службами Подмосковья. Если все будет хорошо, то начнем строить через два-три месяца», – сказал управляющий партнер компании Станислав Ивашкевич.

Он отметил, что в грядущие два года в планы входит строительство 10 гостиниц вдоль Горьковского, Ленинградского и Новорязанского шоссе.

Предварительно, стоимость одного мотеля площадью 2,5-2,8 тысячи квадратных метров составит 100-110 миллионов рублей. Он будет рассчитан на 40 номеров.​

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