РИАМО - 24 фев. Проверка назначена после смерти трех человек на пожаре в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, подключенный к обогревательному прибору, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Пожар произошел около 4 часов утра в среду. После тушения были найдены тела трех человек – 43-летнего мужчины и его детей.

«По данному факту следственным отделом по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организована проверка. По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, подключенный к обогревательному прибору», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят весь комплекс необходимых мер, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия.