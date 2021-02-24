РИАМО - 24 фев. Два человека погибли при пожаре в жилом доме в деревня Лугинино в городском округе Солнечногорск, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 03:40 поступило сообщение о пожаре на улице Овражная, дом 2. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение жилого дома по всей площади – 150 квадратных метров», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 04:30 специалисты локализовали пожар, в 07:07 – проведена ликвидация открытого горения.

В 07:44 было обнаружено двое погибших.