РИАМО - 24 фев. На пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка на юге Москвы восстановлено движение автобусов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее были изменены маршруты автобусов №№ 225, 296, 674, 680, 682, 796, 797, 831, П129, которые задерживались из-за ДТП двух автомобилей.

«Восстановлено движение автобусов на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка», – говорится в сообщении.

Общая загруженность столичных дорог оценивается в 4 из 10 баллов.