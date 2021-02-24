РИАМО - 24 фев. Смешные фантазии про полет самолета позволят снять стресс людям, страдающим аэрофобией, сообщила РИАМО врач-психотерапевт центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Ружа Раичич.

«Психотерапевты применяют несколько методик помощи людям с аэрофобией. Один из таких методов – представить пугающую ситуацию в смешном виде, ведь невозможно одновременно бояться и смеяться», - сказала Раичич.

Она предложила смоделировать в уме смешную и неправдоподобную ситуацию.

«Представьте, что пассажиры при взлете должны пять раз хрюкнуть, стюардессы вместо еды раздают хлопушки с конфетти, что вместе с просьбой пристегнуть ремни от пассажиров требуют плюнуть три раза через левое плечо. Представьте все, что подскажет вам ваша фантазия», - пояснила психотерапевт.

По ее словам, для более сильного эффекта можно перед поездкой нарисовать такой «веселый салон» и взять рисунок с собой в полет. Если настигнет приступ тревоги, нужно переключить внимание и посмотреть на забавную картинку.

Также специалист обратила внимание, что в нынешних постковидных условиях у пассажиров усилился страх не полета, а путешествия.

«Есть боязнь заразиться при тесном контакте в салоне, с которой часть людей справляется применением надежных респираторов. Кроме того, есть опасения не получить квалифицированную помощь в стране пребывания, если заражение все-таки произошло. Также многие люди боятся остаться в чужой стране, если границы будут срочно закрыты. Это довольно рациональные суждения, оформление хорошей страховки и достаточный запас денежных средств в поездке помогут избегать сложных ситуаций», - посоветовала Раичич.