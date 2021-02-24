РИАМО - 24 фев. В районе деревни Румянцево в поселении Московский ТиНАО возведут склад продовольственных товаров, объекту выдали разрешение на строительство, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Площадь трехэтажного здания составит 7,8 тысячи квадратных метров. На территории застройщик разместит склад продукции, холодильную камеру, зону разгрузки и комплектации продукции», — говорится в сообщении.

Кроме того, обустроят учебный класс, медпункт и комнаты для сотрудников. Для защиты от шума постройку облицуют спецматериалом с эффектом шумопоглощения. На территории появится парковка, также там проведут озеленение.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в 2020 году в условиях пандемии удалось выполнить план по строительству жилых и нежилых зданий. В 2021 году власти города намерены придерживаться не менее высоких темпов работ.

За восемь лет в ТиНАО в несколько раз увеличилось число рабочих мест. Это положительно сказывается на инвестиционном климате.