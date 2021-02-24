РИАМО - 24 фев. В центре столицы в районе Хамовники проведут капитальный ремонт в многоквартирном доме, который построили в 1963 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта девятиэтажного жилого дома, построенного в 1963 году по индивидуальному проекту в районе Хамовники», — сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, в ходе ремонта в здании специалисты восстановят цоколь и фасад. Кроме того, они приведут в порядок помещения, чердак и подвал. Во время работ установят новые окна на лестничных клетках. Там же покрасят стены и потолки, положат новые полы.

В здании также заменят системы отопления, электро- и водоснабжения. После завершения работ в доме проведут восстановительный ремонт.