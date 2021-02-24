РИАМО - 24 фев. На севере столицы в районе Савеловский появится детская поликлиника на 320 посещений в смену, сообщается на сайте мэра Москвы.

Здание возведут на улице Вятской, владение 37-39.

«Согласован проект строительства четырехэтажной детской поликлиники первого уровня на 320 посещений в Савеловском районе. Всего до конца 2021 года в Москве предполагается возведение 16 новых объектов здравоохранения», — сказал глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В поликлинике обустроят кабинеты врачей, процедурные кабинеты, педиатрическое отделение, а также функциональной и лучевой диагностики.

Пациенты смогут прийти на прием к хирургу, неврологу и другим специалистам. У пациентов будут исследовать функции внешнего дыхания, также откроется кабинет ЭКГ.

Кроме того, в здании появится кабинет лечебной физкультуры, массажа, а также кабинет УЗИ и рентгенодиагностики. В ходе благоустройства на территории поликлиники обустроят детские площадки, автостоянки и проведут озеленение.

В прошлом году в городе построили 12 корпусов объектов здравоохранения. В ближайшие годы могут появится еще 68.