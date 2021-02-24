РИАМО - 24 фев. В связи с дорожно-транспортным происшествием на юге Москвы задерживаются автобусы ряда маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Из-за ДТП двух автомобилей на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка задерживаются автобусы № 225, 296, 674, 680, 682, 796, 797, 831, П129», – говорится в сообщении.

Маршруты общественного наземного транспорта временно изменены.

Пассажиров призвали планировать поездки с учетом данной информации.

Движение автобусов восстановили на юге Москвы>>