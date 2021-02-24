РИАМО - 24 фев. До 28 февраля продлится прием заявок на очередную стажировку в правительстве Москвы для студентов и выпускников вузов, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Молодых специалистов ждет отбор и подготовительный курс в «Карьерной школе». После этих этапов 100 человек станут стажерами», — говорится в сообщении.

В настоящее время в правительстве столицы стажируются 200 человек. Они работают в столичных департаментах и организациях. Тех, кто проявит себя лучше других, могут трудоустроить.

В 2021 году запланирован еще один набор на стажировку. Те, кто подаст заявку до 28 февраля, примут участие в онлайн-тестировании и видеоинтервью с 15 по 29 марта.

Прошедшие отбор попадут на курс подготовки в «Карьерной школе», где пройдут мастер-классы и экскурсии в онлайн-формате. По итогам обучения 100 человек станут стажерами правительства Москвы. Еще 100 молодых специалистов также попадут на стажировку по итогам второго набора.

Заявки на стажировку в мэрию Москвы будут принимать до 28 февраля>>