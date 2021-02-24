РИАМО - 24 фев. В Российской Федерации может подорожать тепловая и электроэнергия, это произойдет по причине роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, пишет в среду газета «Известия».

Утилизационный сбор предполагается увеличить не только на иностранную, но и на отечественную технику. Дополнительные доходы от роста сборов планируется использовать с целью поддержки спроса на российскую продукцию и субсидирование производителей страны.

«В планах правительства — утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на специализированную технику и автомобили. В начале февраля 2021 года завершилась оценка регулирующего воздействия проектов. Сборы на спецтехнику планируется повысить в 2-4 раза, на автомобили — на 25%», – сказала заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

Рост сбора придется на технику для ведения горных работ, что приведет к росту финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности.

Дополнительным фактором роста тарифа на названные вида энергии станет рост себестоимости угля, который повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, это есть дополнительный фактор для увеличения тарифа на них.

По причине того, что сборы повлекут за собой отказ от импортной техники, повышение коэффициентов нужно проводить поэтапно, и по некоторым видам техники оставить показатели теми же. Повышение сбора окажет влияние и на экономику добычи угля.

Таким образом, рост тарифа для розничных потребителей и населения в среднем не должен выйти за показатели, которые были предусмотрены прогнозом социально-экономического развития России до 2024 года, а именно для населения — в среднем 5%, для иных групп потребителей — в среднем 5,6%.

Изменение цен на уголь может сказаться на субсидировании тарифа для населения областными бюджетами и потребует дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета страны, при этом сумма выплаченных субсидий будет на 15% выше суммы, полученной бюджетом от введения утилизационного сбора.​​

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