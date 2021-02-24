РИАМО - 24 фев. Сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы начали проходить обучение с использованием технологий виртуальной реальности, которые позволяют смоделировать различные ситуации, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Проект поможет быстрее адаптироваться новичкам и наработать необходимые умения и навыки, а также повысить квалификацию действующих сотрудников и научиться управлять конфликтными ситуациями», — сказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, VR-тренажеры позволяют осматривать бизнес-центры, магазины и другие объекты. В проекте смоделированы ситуации, которые возникают в работе специалистов ведомства. В частности, выявление самостроя или контроль соблюдения требований при размещении сезонных кафе.

VR-тренажер позволяет пообщаться, например, с виртуальным собственником недвижимости.

На вооружении столичной Госинспекции уже есть технологии искусственного интеллекта и квадрокоптеры, а также специальные планшеты для фотофиксации и дальномеры.