РИАМО - 24 фев. Движение транспорта в столице утром в среду свободное — 4 балла, к вечеру ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение в центр затруднено на Щелковское шоссе, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов. Нормально едут Кутузовский проспект, Звенигородское шоссе, Волоколамское шоссе», — говорится в сообщении.

В настоящий момент в центре столицы движение осложнено на улице Балчуг и в районе Валовой улицы.

Затруднения зафиксированы на 35-м и 90-м километре МКАД на внешней стороне, а также на ТТК в районе Нижегородской эстакады.