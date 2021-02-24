РИАМО - 24 фев. В хозяйственной постройке в деревне Ивино в подмосковном Чехове вечером 23 февраля произошел пожар, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение хозяйственной постройки на площади 18 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В 19:20 специалисты провели локализацию возгорания, в 19:30 — ликвидировали открытое горение. В 22:20 пожар был полностью ликвидирован.

В результате происшествия есть пострадавшие. К тушению привлекали 16 человек и 6 единиц техники.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы областного главка МЧС, в результате возгорания два человека погибли.



«В 21:12 был обнаружен один погибший, а в 22:20 после ликвидации пожара был найден второй», — сказал собеседник агентства.

Всего в Подмосковье за минувшие сутки произошло 56 пожаров, к тушению привлекали 490 человек и 140 единиц техники.